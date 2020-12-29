克魯格曼：2020年的經歷反映「列根主義」滅亡

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)撰文指出，時至年尾，形勢再次驗證美國早在春季就該學到的教訓：在危機時期，政府援助受苦民眾不僅對接受紓困者是好事，對整個國家也有益。

就此，他宣稱2020年是「列根主義(Reaganism)」滅亡的一年。他解釋，所謂「列根主義」，不只是指巫毒經濟學(voodoo economics)，即宣稱減稅有魔力可解決所有問題的邪說，畢竟只有少數人對這種論調信以為真，「列根主義」指的是更廣泛的信念——以為對窮困者提供援助總是會產生反效果；以為改善一般人生活的唯一方法是讓富人更富，然後等待利益一層往一層而下，讓普羅大眾都能沾光。

他指出，已故美國前總統列根有句名言，就是英語中最可怕的話是：「我來自政府，來幫助你。」而這種對援助民眾的敵意至今猶存。儘管證據明明擺在眼前，一些政治人物和經濟學家仍堅稱，援助失業勞工其實會導致失業，理由是發救濟金會造成勞工即使有工作機會也不願做。

然而，整體而言，2020年美國政府在封鎖抗疫期間的經濟政策反應相當不錯，發救濟金給失業勞工及對企業的貸款若用來留住員工可免償還，實施這些措施緩和了民眾痛苦。直接發支票給大多數成年人，儘管政策瞄準度不是最佳，也提高了個人所得。

克魯格曼說，這種種「大政府」干預行動奏效。封鎖抗疫一度消滅了2,200萬個工作，但在政府持續提供紓困期間，貧窮不升反降。同時也未見到明顯副作用，毫無迹象顯示協助失業者會造成他們有工作機會也不願接。事實上，美國4月至7月就業人數暴增，期間有900萬人重返職場，就在加發失業津貼仍在實施之際。

他又稱，政府大量舉債也未如赤字謾罵者預言那般產生嚴重後果。利率仍低，通脹依然靜悄悄，證明在新冠肺炎疫情仍在肆虐時，緊急援助應持續實施才對。所幸在延宕多月後，兩黨議員願意推動第二輪紓困案，而特朗普也終於簽署法案。

他認為，2020年提供的一些援助計劃，即使在民眾普遍接種疫苗後，仍應繼續實施。畢竟春季學到一個教訓：經費充足的政府紓困計劃可大幅降低貧窮，這個教訓何必在疫情平息後就遺忘？

總之，2020年的教訓是：在危機時期，政府可做許多事改善民眾生活。最怕的不是來幫你的政府，而是拒絕善盡職責的政府。

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