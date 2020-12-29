黎智英辭任壹傳媒主席　非執董葉一堅接任

公司現任非執行董事葉一堅自2020年12月29日起已獲委任為董事會主席。

事實上黎智英被捕後，公司股價經常出現異動，於今年8月至12月已出現4次大幅波動。有市民今早(29日)自發到證監會示威，指該會並未有就事件作出適當調查，及向公眾交代調查進度，質疑證監會有意包庇壹傳媒。壹傳媒股價全日收跌1.887%，報0.26港元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，香港證監會必須「做返啲嘢」，認真調查保障投資者權益。由於每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，調查背後原因責無旁貸。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020