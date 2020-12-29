倫敦金融中心地位降　恐引爆歐洲20年最大規模股票轉移

外國傳媒報道，英國與歐盟趕在上周聖誕節前夕迎來脫歐貿易協議，同時意味歐洲的股票交易重心也將逐漸脫離倫敦，恐使歐洲面臨20多年以來，最大一波股票交易移轉浪潮。

為了盡量減少對倫敦金融服務的依賴，歐盟希望在法蘭克福、巴黎、阿姆斯特丹和歐盟其他金融中心，展開更多歐元計價的金融服務交易，這將把歐洲的股票、債券和衍生品市場劃分為2個單獨的交易池，引發外界對於投資者無法獲得具競爭力的金融產品價格的擔憂。

自明年1月4日起，歐盟銀行業者必須在集團內交易歐元計價的股票，迫使它們放棄Cboe Europe、Aquis Exchange、倫敦證交所(LSE)旗下Turquoise，以及高盛在倫敦營運的交易平台，並改用在阿姆斯特丹或巴黎設立的交易平台。

高盛預計在其Sigma-X歐洲交易平台上，將有半數單日股票交易自倫敦轉移到巴黎。大量交易轉移使部分交易服務公司感到擔憂。總部位於倫敦的交易所集團Aquis Exchange行政總裁Alasdair Haynes說：「這是一項爆炸性事件，是市場尚未徹底了解的事情之一，一切都要在特定一天轉移，我們只能向上帝祈禱市場不會發生甚麼引爆交易量的特殊事件。」

Cboe Europe總裁David Howson表示，幾乎所有跨境的歐洲股票交易都將在一夜之間轉換場域，這將成為20年以來最大的股票交易轉移事件。

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