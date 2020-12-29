人行：不急轉彎穩定市場　深化利率匯率市場化改革

中國人民銀行貨幣政策委員會2020年第四季度例會於上周五(25日)在北京召開。會議強調，穩字當頭，不急轉彎，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，堅持擴大內需戰略，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，以高質量發展為「十四五」開好局。

會議指，要深化利率匯率市場化改革，健全市場化利率形成和傳導機制，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。處理好恢復經濟和防範風險關係，守住不發生系統性金融風險的底線。

會議提出，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，圍繞創新鍊和產業鏈打造資金鍊，形成金融、科技和產業良性循環和三角互動，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。

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