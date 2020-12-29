金管局推「智方便」 供機構測試各種網上應用

香港金融管理局表示，為於金融業界推廣「智方便」的應用，局方正與政府資訊科技總監辦公室研究，透過該平台協助金融機構提供網上金融服務。由於「智方便」可用於遙距開戶，當局歡迎認可機構透過金融科技監管沙盒測試其在各種網上服務的應用。

金管局指，鑑於「智方便」是發展香港金融科技生態系統，及構建香港成為智慧城市的基石，因此鼓勵認可機構及儲值支付工具持牌人在其業務流程中，積極考慮採用，在符合法例及監管要求下，讓客戶可更方便及快捷地使用網上服務及進行網上交易(例如認證客戶身份以登入網上戶口，及簽署文件等)。

「智方便」平台啟用後，用戶可以透過該平台登入超過20項常用政府網上服務。預計到2021年中，「智方便」用戶更可使用超過100項政府網上服務。

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