Prada出售米蘭物業 代價4000萬歐元
2020年12月29日 21:05
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普拉達(01913)公布，向公司的控股股東Prada Holding出售Via Spiga物業，代價為4,000萬歐元。
物業位於Via Della Spiga, 18, Via Sant’Andrea 23, 20121 Milan, Italy。
公司發現其在米蘭歷史中心的有限區域內經營著五間Prada品牌專賣店，顯然Prada品牌的供應過多。因此，由於意大利實施封鎖措施而於2020年3月關閉後，公司最終決定中斷米蘭盈利最低的商店（即於Via Spiga物業營運的有關商店）的營運。因此，Via Spiga物業目前對本公司而言是非生產性的投資。
董事認為，關閉米蘭市中心五間Prada品牌店其中一間是提高Prada集團零售網絡營運效率的必要合理化。
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