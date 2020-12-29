【悲情樓市】私宅樓價全年勢倒跌　高爾夫‧御苑轉手帳蝕11萬

本港經濟受新冠肺炎打擊，樓市反覆向下，差餉物業估價署公布的11月份私人住宅售價指數報380.4點，為7個月最低，按月跌約0.18%，已連挫兩個月，而今年首11個月僅上升約0.32%，市場預計，今年樓價升幅會全數蒸發並倒跌，勢是連升11年後首見。

該署資料顯示，2019年首11個月的私宅售價指數上升達7.2%，而今年同期升幅低約6.88個百分點。至於期間實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，則累跌0.86%高於整體數字。此外，私宅租金指數上月報178.6點，雖較10月回升約0.06%，但首11個月共挫約5.9%，跌幅較去年同期擴大約4.6個百分點。

利嘉閣研究部陳海潮稱，第四波疫情下，樓價再次受壓。上月樓價指數若與去年5月的歷史高位比較，已累跌約4.2%。預期12月的指數單月跌幅會擴大至逾1%，將出現連跌3個月，屆時全年樓價指數會挫近1%。

而萊坊執行董事林浩文則認為，有關指數今年會跌約1%，明年有機會向下調整5%，但會集中在上半年，下半年因有疫苗及與內地通關，樓價有望轉趨平穩甚至回升。他又稱，政府可以放寬額外印花稅，以增加二手供應量，以及可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。

事實上，近月住宅樓頻錄蝕讓成交，市場消息稱，粉嶺高爾夫球會旁的高爾夫‧御苑一個7座低層K室，實用面積281方呎，以425萬元售出，呎價15,125元。據了解，原業主於2017年購入，是次轉售帳面虧損約11萬元。

同時減價沽樓趨增，利嘉閣鮑允中指，牛頭角得寶花園F座中低層2室，業主因移民放盤，9月叫價538萬元，最後減至470萬元沽，累減68萬元，呎價約16,667元。而美聯吳肇基則透露，鰂魚涌太古城鄱陽閣中層G室兩房海景戶，早前叫價約1,050萬元，議價後減至約1,000萬元成交，單位3年只升值約16%。

另外，消息人士透露，跑馬地黃泥涌道51號地下雙號舖，原先叫價約4,800萬元，最後以3,900萬元賣出，該舖逾5年帳面升值約100萬元，但若扣除印花稅等使費，料需蝕約280萬元離場。佐敦廟街單號一個地舖連續兩次取消交易後，終以約1,500萬元成交。

市場再錄銀主盤成交，美聯林智明表示，土瓜灣港圖灣高層A室三房戶，實用面積約874方呎，銀主叫價約1,650萬元，最終以約1,531萬元賣出，單位7年多僅升值逾1%。

●豪廷峯兩房呎租37元 低市價兩成

經濟不景打擊住宅租賃市道。北角豪廷峯低層兩房單位，剛以每月2.1萬元租出，呎租僅37元，較市價低近兩成。

中原林龍南透露，上述單位為屋苑2座低層D室，實用面積約569方呎，業主見臨近年底，心急租出單位。單位於2015年3月以930萬元買入，租金回報約2.7厘。

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