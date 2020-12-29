華爾街老手：聯儲放水仍可能有熊市　關鍵位係...

外國傳媒報道，有分析師警告，無論美國聯儲局會否收緊貨幣政策，美股熊市仍有可能伴隨「放水」而出現！

打滾華爾街半世紀老手、Ned David Research創辦人Ned Davis表示，既使聯儲局沒有收水，熊市也可能形成。

所謂「收水」，即加息或減少買債規模來削減貨幣供應，防止市場「錢太多」。

他發現，雖然聯儲局在1962年、1987年和2000年並未實施貨幣緊縮，美國卻依然陷入熊市。舉例來說，2000年當局下調利率之際，熊市仍持續發生，聯邦基金利率在2000年底達到6.5厘高位後，到了2003年底卻僅剩不到1厘，在2000年9月至2003年3月這段期間，標指跌約44%。

不過，他也說：「不要和聯儲局作對，更重要的是順着行情交易。」前者指的是當聯儲局實施寬鬆貨幣政策時，投資者不應出售股票；後者意思是股票近期升勢通常預示着短期再升。

自1968年以來，在財務狀況溫和、聯儲局維持寬鬆且標指交易價高於12個月移動平均線的年份中，標指年均回報平均為18%。當兩種條件不一或條件均未發生時，年均回報為4.5%。

然而，Davis仍認為有出現熊市的可能性。他表示，若標指自上周四(24日)的3,702點高位下跌7.2%，賣出股票是好主意。若該指數較上周四收市漲8.4%至4,021點，則建議追入。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020