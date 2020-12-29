萬國國際礦業配股籌2.35億元
2020年12月29日 21:28
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萬國國際礦業(03939)發通告指，將發行及配發合共1.08億股認購股份，按認購價每股2.18港元認購該等股份。認購協議之所得款項總額約為2.35億元，預期所得款項淨額的90%將用於為所羅門群島金岭項目的開發，其餘將用於公司的一般營運資金。
認購價較周二(29日)收市價2.2元折讓約0.91%，認購股份總數相當於該公司現有已發行股本 15%及經發行認購股份擴大後之已發行股本約13.04%。認購股份將根據一般授權發行及配發。
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