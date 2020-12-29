樓價UPDATES：馬鞍山新港城放盤兩年　僅600萬沽出

不少買家年尾加快入市，馬灣珀麗灣本月暫錄14宗成交，下半月佔逾60%，屋苑一個原則套三房單位，新近以850萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔尚翹峰1座中層B室，實用面積475方呎，兩房間隔，以1,008.8萬元易手，實用呎價21,238元。

●鰂魚涌康怡花園12月暫錄14宗成交，平均實用呎價17,278元。屋苑A座高層1室，實用面積710方呎，三房連套房間隔，叫價1,400萬元，減至1,329萬元易手，實用呎價18,718元。

－－－－－－

九龍區

●鑽石山居屋龍蟠苑E座中層7室，實用面積426方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價650萬元，減價25萬元或約3.8%，以625萬元易手，實用呎價14,671元。

●紅磡環海‧東岸1C座中層D室，實用面積230方呎，開放式間隔，成交月租1.15萬元，實用呎租50元。

●將軍澳中心2座高層D室，實用面積465方呎，兩房間隔，成交價780萬元，實用呎價16,774元。據悉，原業主於2012年8月以436萬元購入，是次轉手帳面獲利344萬元，升值約79%。

－－－－－－

新界區

●屯門公屋良景邨良偉樓高層6室，實用面積150方呎，已補價自由市場成交價200萬元，買家為區內客，實用呎價13,333元，屬市場價成交。

●粉嶺中心K座高層5室，實用面積365方呎，兩房間隔，放盤3個月，原叫價560萬元，減價53.2萬元，減幅近10%，獲同區租客以506.8萬元承接，實用呎價13,885元。

●馬鞍山新港城P座高層6室，實用面積337方呎，兩房間隔，單位放盤長達兩年，原叫價638萬元，減價38萬元，以600萬元沽出，實用呎價17,804元。

●馬鞍山曉峯灣畔3座中層B室，實用面積653方呎，三房間隔，原叫價930萬元，減價40萬元，以890萬元易手，實用呎價13,629元。原業主於2013年1月購入上址，當時作價545萬元，持貨近8年帳面獲利345萬元。

●馬灣珀麗灣23座高層B室，實用面積707方呎，原則三房連套房間隔，改為兩房設計，以850萬元沽出，實用呎價12,023元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020