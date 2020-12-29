新股專輯：環球新材國際遞上市申請

中國珠光顏料生產商環球新材國際向聯交所遞交上市申請，安信國際為獨家保薦人。

該公司的產品以「七色珠光」品牌，銷售予在中國、亞洲、歐洲、非洲及南美洲超過30個國家及地區的客戶。公司前身七色珠光於2015年3月19日於新三板掛牌，由於交易量偏低，企業形象亦沒有在新三板掛牌而提升，故於2019年9月23終止掛牌。

截至2020年9月底止首三季，環球新材國際盈利1.01億元人民幣(下同)，按年增長20.29%；收入按年上升24.55%至3.99億元；平均每噸珠光顏料產品售價約38.5元，按年微跌1.28%。

集資所得將用於建設成本；購買生產機器及設備；增加研發中心的研發設施及測試設備的投資；用於銷售及營銷活動及建立銷售網絡；營運資金及其他一般企業用途。

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