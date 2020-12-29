企業爭相撲水！全球投行手續費進帳9711億元破紀錄

外國傳媒報道，全球投資銀行今年收取的承銷費高達1,245億美元(約9,711億港元)，創歷史新高，凸顯企業競相發行股債，以安度新冠肺炎疫情。

巴克萊表示，今年承銷債券與股票的表現強勁，「面對與疫情相關的不確定因素，企業正利用資本市場以強化資產負債表。」

事實上，企業今年透過舉債籌得逾5萬億美元(約39萬億港元)，創新高紀錄。這些跨國企業先是在3月用完信用額度，之後快速轉向債券市場鎖住長期資金。投資銀行透過承銷債券賺取429億美元，較去年創下的舊紀錄增加25%。華爾街分析師與主管懷疑，這個現象明年會重演，原因是企業現在債台高築，並尋求修復薄弱的資產負債表。

投資銀行D.A. Davidson分析師康拉德表示，隨着雲端軟體商Snowflake與餐飲外送服務DoorDash等高估值的企業掛牌上市，投資銀行辦理的股票承銷業務才是「重頭戲」。全球企業今年透過發行股票的籌資接近3,000億美元，規模僅次於2007年。

有數據顯示，企業首次公開發行股票(IPO)承銷費激增90%至130億美元，為至少2000年以來的最高數字。這使股票承銷的整體收入達320億美元，遠高於去年的183億美元。

摩根大通、高盛、美國銀行、摩根士丹利及花旗銀行等美國大型銀行，今年投資銀行收入逼近370億美元，佔全球手續費三成，比重為2013年以來最高。

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