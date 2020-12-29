中國神華22億人幣出售火力發電廠

富平熱電於陝西省渭南市富平縣縣東部產業園，經營範圍為火力發電廠的建設及運營；電力配套工程的建設；供熱、售電業務等。

另外，公司作為有限合夥人，以自有資金出資40億元人民幣參與設立國能基金，並與國華投資等有限合夥人及國華資管等普通合夥人簽署合夥協議。國能基金整體規模人民幣100.2億元，基金存續期5年。

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