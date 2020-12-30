東方日報B1：美封殺中企再加辣　投資禁令涉子企ETF指數基金

之前有傳美國國務院和國防部，跟財政部就早前針對若干中資企業的投資禁令出現分歧，惟財政部最終在總統特朗普下台前收緊指引，列明禁令將涵蓋相關企業的子公司，以及投資組合內有該等企業的交易所買賣基金(ETF)和指數基金。不過，市場似乎已經消化此消息，港股周二(29日)照升近1%。

特朗普早於11月12日頒布行政命令，2021年1月11日起，將禁止美國人及機構擁有或購入被國防部列為與解放軍有關聯的企業的股份，並要求美國投資者最遲在明年11月前，完全清理有關股份。

財政部周一再強調，該命令適用投資禁令內企業之上市公司，以及該等公司的衍生工具；而且不論這些上市公司於一隻基金有多少權重，一律不可以買，換言之是堵截美資間接投資有關企業的途徑。國務卿蓬佩奧說得明白，禁令是確保美國資金不會被用作中國發展軍事、國防、情報之現代化。

目前有35間公司被列入名單，不少有在中港兩地、甚至國外上市。據統計，涉事香港上市公司至少有30間，更有部分公司作為公募基金和其他基金的部分投資資產。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，美國政府面臨換屆，候任總統拜登未必會跟隨執行此投資禁令。他認為，禁令對相關股份始終帶來隱憂，而且不少對沖基金會以恒指或盈富基金作對沖，預計禁令執行起來會有困難，因為措施的執行對象是美國投資者，追蹤資金去向亦難。

惟消息對港股整體影響微乎其微。即使中移及中海油周二分別跌1.86%及1.6%，恒生指數仍收升253點或0.96%，收報26,568點。國企指數收報10,449點，升137點；恒生科技指數收報7,997點，升202點。

大華繼顯執行董事梁偉源指，觀乎周二股市表現，投資者或已充分消化華府加辣投資禁令的消息，可見投資者回歸公司基本因素，而禁令的影響要到明年11月正式執行時才見真章有定案。2020年港股只剩一個半交易日，李偉傑估計，恒指仍會在26,000到26,800點之間波動，過了元旦，預期拜登上場後中美政治的局面或可降溫，可望上試27,200點阻力位。

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