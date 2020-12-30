【回顧與展望】拜登打貿戰　勢以拖待變

中美兩國於2020年初達成首階段協議，儘管非「城下之盟」但亦不遠，至今更全方位升級至金融、科技以至貨幣戰。詎料一場新冠肺炎疫情，扭轉中美角力的大局，重創美國總統特朗普的如意算盤，更重要是把美國縮減對華貿易赤字的夙願撕破。隨着美方易帥，候任總統拜登即將上台，外界對中美僵局的意見亦陷入分歧，2021年中美經濟前景兩極化之際，貿戰新格局亦即將重塑。

美國經濟陷入財政及貿易「雙赤字」已非朝夕，簡單而言就是入不敷支，包括政府財政支出比收入多，進口高於出口而出現的貿易逆差。美國財政部數據顯示，11月最新預算赤字為1,452.66億美元，10及11月合計4,293.37億美元，按年擴大25%，赤字規模創歷來同期新高。而美國10月貿赤也擴大至631億美元，其中對華貿赤達265億美元，反映特朗普對中國貨加徵關稅，謀求減少貿赤的做法，成效不彰。

疫情肆虐結果令美國「雙赤字」更趨嚴重，屬特朗普始料不及。中國銀行研究院報告指，2021年初美國可能陷入二次衰退，因為1月後疫情防控措施或逐漸升級，首季經濟恐再陷入衰退。即使第二季後疫情受控，但疫情已持續一年，屆時美企破產勢增，不少就業崗位亦已徹底消失，故料美國經濟不會很快恢復常態。

面對特朗普留下的殘局，分析普遍估拜登會透過「先安內、後攘外」從速救市。中行研究院續稱，拜登上台後首要難題是國內挑戰及疫情危機，料其主張積極應對疫情，謹慎開放經濟；拜登將重新回歸傳統外交政策包括多邊主義及全球主義，再加入特朗普時期退出的國際組織，着手修復與主要盟友關係。

假設拜登的經濟目標劇變，縮減貿赤的狹窄視野不再，對外亦將轉向拉攏手段。外資券商野村及瑞銀均預期，中美關係或緩和。但野村坦言，不應憧憬中美政策即時生變，因拜登需時調整多邊合作關係；亦不應期望特朗普施加的貿易壁壘驟減，因拜登已重點提出重建美國能力的國內政策，尤其是要力保關鍵行業的領導地位，即針對相關行業的貿易方式或更具保護主義。

整體上，美國對華策略或由全面施壓轉為重點擊破，關稅以外的國際貿易機制變相有更大發揮空間。拜登近期提名眾議院籌款委員會首席貿易顧問、美籍女華人戴琦為新任美國貿易代表，便可窺視對華態度可能「有商量但偏強硬」的立場。

在投資者角度，拜登經濟學對內地經濟引發的潛在影響，更形重要。瑞銀首席中國經濟學家汪濤指，該行料2021年美國刺激規模達1.5萬億美元（約11.7萬億港元），這將提振外需及內地出口，繼而帶挈內地企業及居民收入，以至內地消費與企業資本開支，但內地寬鬆政策也會更快退出。儘管短期美方不會取消或調降對中國貨加徵的關稅，但也不會對外施加新關稅。換言之，這將減少企業不確定性，有利全球貿易。

不過，中美對壘激化勢頭仍未遏制，因特朗普趁交接期滿布地雷。會計師事務所畢馬威中國提醒，2021年1月20日前，特朗普可能仍會推行進一步對華限制措施，甚至造成市場波動，意味兩國關係短期內恐難出現突破性改善。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞亦預言，中美緊張局勢情況可能更糟，對內地乃至整個地區構成重要風險，因為特朗普於任期最後階段，或加深中美之間裂縫，令拜登更難修補。

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