【回顧與展望】中國敲定「內循環」為增長引擎

2020年新冠肺炎疫情浪潮席捲全球，「去全球化」風暴突襲，加上關稅戰纏身，中國不得不重整「雙循環」新戰略以作應對。尤其在2020年第三季初嘗經濟恢復增長的小勝利後，內地政府更明確為2021年起錨的「十四五」（第14個5年規劃）定調，認定「內循環」為增長新引擎。不過，為免內銷及外交政策墮入「兩頭皆空」的險要懸崖，內地不惜賣力促使東亞各國簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

國際形勢嚴峻，人民幣匯率強勢持續，有「世界工廠」之稱的內地出口競爭力遲早受影響，更重要是，世紀疫情已凸顯內地的供應鏈並非萬無一失，至少部分關鍵技術、配件、原材料仍嚴重依賴外國廠商。為補救產業停擺風險的重大缺漏，內地政策提出要形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」新格局，儘管中方多次強調「內循環」絕非封閉運行，但中外市場主客之位自此將今非昔比。

內地券商國泰君安認為，實現「內循環」主要依靠消費和科技兩大途徑。前者為擴大內需，消化內部投資產生的產能，承接此前所依靠的出口市場，形成自我循環經濟體；而後者則為解決高端產業鏈中多項關鍵技術的自主可控。

作為世界生產大國，經濟轉向內銷難一蹴而就。內地為防範經濟「硬着陸」，中方早前與日本、南韓、澳洲、新西蘭和東盟10國簽訂RCEP，被視為應對經濟逐步與美國脫鈎、抗衡美國圍堵的重要一步。國泰君安指，RCEP誕生意味全球貿易三足鼎立的新格局已揭幕，即美墨加協定（USMCA）、歐盟（EU）及以東盟為中心的亞洲地區經濟體各據一方。

另一券商開源策略則指，東盟經濟體乃RCEP及「一帶一路」的重要成員。RCEP推動區域性經貿往來，使國際交通建設變得重要。未來對接「一帶一路」東盟國家的傳統基建項目，或隨之快速推進，有利內地在疫後布局。故內地商務部坦言，繼RCEP後，將積極考慮加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），未知是否有意進一步爭取亞太地區支持。

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