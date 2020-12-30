【回顧與展望】A股大反撲　滬深300跑贏標指

A股極速收復2至3月期間大冧市的所有失地。 (中新社圖片)

回顧2020年，疫情蔓延全球的恐慌一度震散環球市場，內地股市更於年初迎來「災難式」暴跌。隨着內地於疫情中「先進先出」，經濟活動快速恢復，以至A股在短時間內收復2至3月期間疫情觸發的大冧市所有失地。以滬深300指數為例，其於12月初衝上5,090點的五年高，截至昨天為止，全年累升約23%，遠跑贏美國標指。投行高盛更預計，滬深300指數2021年再升15%。

看好A股的高盛建議，增持在境內和境外上市的中國內地公司股票，相信「政策」是中國股票長期投資回報的關鍵驅動因素，將「十四五規劃」作2021年重點關注的中國長線投資主題，包括數碼化及內需消費等。

同樣地，日資券商野村也視內地推動的「雙循環」作為中長期的投資機遇，看好綠色能源、科技創新及電子支付等投資主題，予中國股票「增持」評級。該行亦相信，內地經濟活動逐步恢復，中國股市可憑藉經濟的周期性復甦作進一步上漲。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，對內地股市保持樂觀，相信在經濟復甦及當局提出「雙循環」概念加持下，有望推升企業盈利，滬綜指2021年目標3,700點，對應市盈率14.3倍。惟內地貨幣政策持續中性化，指數在估值上算不上極便宜，未有進一步上調目標。

中國經濟明年迎來強勁反彈是毫無懸念，惟安聯投資預計，現時環境將推動內地財政和貨幣刺激措施正常化，意味當局或開始減少支出，而在2021年採取減息或任何重大的貨幣寬鬆政策也不太可能，故對於中國的短期投資前景持審慎態度。

儘管如此，該行認為投資者應繼續將中國視為一個資產類別，「問題不是應否投資於中國，而是應該投資多少」。野村亦指，對於全球基金經理而言，中國已是「大到不能忽視」的市場，相信內地市場持續開放會吸引更多外資流入。

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