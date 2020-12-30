歐股收市個別發展　阿斯利康急漲逾3%

歐洲股市周二(29日)個別發展。英國富時100指數收報6,602點，升100點或1.55%；法國CAC指數收報5,611點，升23點或0.42%；德國DAX指數收報13,761點，升28點或0.21%。

歐洲與英國於聖誕節前夕達成脫歐貿易協議後，周一(28日)歐盟成員國正式批准了將於1月1日實施協議。

歐盟18個成員國家，本月就簽署並發布半導體技術相關聯合聲明，聲明簽署國將在未來2到3年投資1,450億歐元，以加強歐洲的半導體產業實力，並在技術上往2納米製程邁進。

個股方面，英國最大製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)預期本周內獲得英國批准就該公司的新冠肺炎疫苗進行接種。阿斯利康股價全日升3.31%。

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