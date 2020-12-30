聯儲局延長向MSL貸款工具至明年1月8日

美國聯儲局周二(29日)表示，將「大街貸款工具」(Main Street Lending Program，MSL)截至申請日期延長8日，至明年1月8日，以便有更充足的時間來處理直至12月14日的貸款申請，主要是由於美國特朗普政府表示將終止該緊急貸款工具及一些由聯儲局推行的刺激措施。

MSL由聯儲局及金融機構合作，向企業提供高達6,000億美元的貸款規模。截至12月23日，該項目累計向企業提供了約145.9億美元的信貨支持。

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