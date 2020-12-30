遲來英歐貿易協議　對車企已造成災難性後果

遲來的英歐貿易協議雖然為英國與歐盟維持自由貿易掃除障礙，但對英國汽車行業已造成災難性後果。在次之前，汽車生產商之前已經宣布了關閉當地工廠、取消在英國生產多款車型的計劃。

目前擺上枱面的問題是，包括日產汽車在內的汽車生產商，在英國組裝的部分車型可能無法滿足歐盟零關稅出口要求，它們正在評估是否有足夠的零部件是從本地採購的。面對更換供應商、海關申報、認證和審核等將會產生費用，車企或許會認為，投資其他國家可能是更好的選擇。

貿易協議對於車企作用而言，是消除了企業大規模遷出的風險，但是卻沒能讓車企避免承擔更多的費用，其進一步的影響對英國經濟而言可能意義重大。

事實上，英國汽車行業從業人員超過86萬人，超過五分之一從事汽車和零部件生產。去年，車企出口了價值424億英鎊的汽車和零部件，佔出口總量的13%。

日產汽車近期決定不在英格蘭北部的工廠生產一款電動汽車；公司約兩年前也取消了在同一地點生產SUV的計劃。本田汽車明年也將關閉位於英國的唯一一家汽車廠。

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