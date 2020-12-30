紐約期金收市微升　分析料明年可見2000美元

美股創新高後回軟，投資者稍為審慎入市，刺激國際金價周二(29日)向好。紐約2月期金收報每安士1,882.9美元，升2.5美元或0.1%。美匯指數報90.02，跌0.35%。

盛寶銀行分析師Ole Hansen表示，金價處於技術性走勢，同時有基礎因素支持，包括美元回軟及美國進一步向消費者實施刺激措施。

Hansen續稱，踏入2021年，由於股市續處歷史高位，加上美國額外刺激及疫苗消息向好，令前景開始改善，金價走勢料將受限，但仍相信黃金投資將是市場重要的避風港資產之一。

Yes Securities首席分析師Hitesh Jain表示，大市表現將與明年的經濟復甦有關，但擴張性的財政政策和寬鬆的貨幣政策將使金價保持在目前水平附近。

他說，在未來3至6個月，預期金價將在1,850美元至2,000美元之間上落。

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