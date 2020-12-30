美股收市：道指跌68點　阿里巴巴回升6%

美國總統特朗普簽署疫情紓困方案，刺激美股3大指數周二(29日)一度創新高，但收市全線回落。道指早段最多升184點後無以為繼，至中段開始回落，收報30,335點，跌68點或0.22%；標指收報3,727點，跌8點或0.22%；納指收報12,850點，跌49點或0.38%。

美國航空成為首家恢復波音737 Max服務的美國航空公司，波音公司股價收報216.25美元，升0.07%。

阿里巴巴全日反彈6.25%，收報236.26美元。

券商Baird投資策略員Ross Mayfield表示，美股表現整體上反映市場的普遍樂觀情緒，並是過去數個月升勢的延續。他指出，迄今為止，疫苗順利面世，刺激方案將有助經濟過渡。

他又提到，市場近日亦受到俗稱「聖誕升市」的季節性利好因素提振， 因為每年最後5個交易日，至年初首兩個交易日期間，美股一般會做好，自1950年以來，這段時間標指平均升幅達1.3%。

另外，據外電的季度調查顯示，逾100位受訪投資總監及基金經理中，2/3預期道指明年底升至35,000點，即較水平有約16%上升空間；約5%估計道指明年漲至40,000點水平，但亦有分別10%及18%料道指回落至25,000點及30,000點。

調查又顯示，2/3受訪者認為，美國候任總統拜登的首4年任期，美股表現將不及現任總統特朗普，主要擔心新政府會推倒前朝的減稅政策，而他們看好非必要消費、工業及金融股未來4年的表現，同時相信公用事業、基本消費及能源股難以跑贏大市。自特朗普2017年1月就職以來，標指累漲超過60%，部分是得益於減稅帶動企業盈利急升及以破紀錄的速度回購股份。

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