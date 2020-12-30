【專家點評】王昕媛：周期理論來看明年N形走勢

我們從三個不同時間長度的周期理論來看，國內現在處於庫茨涅茲周期上行、朱格拉周期下行、基欽周期上行的走勢，其中：1、長周期上行意味着基礎設施建造周期向好，對商品價格形成長期支撐；2、中周期下行意味着權益市場估值中樞抬升，但經歷了過去一年多的估值擴張行情后，大部分領漲行業的估值都已經處於歷史高位，邊際提升空間已經相對有限，也就是未來行業要繼續上漲，需要通過盈利拉動了；3、短周期上行帶動基本面復甦，流動性邊際收緊。

所以，股票類權益資產將在盈利修復彈性和流動性邊際收緊程度之間動態博弈。如果以2018年底作為本輪基欽周期的起點，則頂點預計在2021年中，如果以2019年7月濾波低點作為本輪基欽周期的起點，則頂點預計在2021年底。而且回顧A股主要指數在歷次基欽周期中的表現，會發現見頂時間往往出現在年中或者年底。所以，很有可能，明年A股市場或呈現出N形走勢，或者在年中出現階段高點後，開始持續向下。

同時，我們認為，板塊風格大概率從估值擴張切換至盈利驅動。今年7月以前，推動股票上漲的核心驅動力是估值擴張，但8月以來邏輯出現轉變，疫苗的持續推進，國內的經濟復甦，加強了民眾對於基本面回歸正軌的預期，國內外流動性都處於邊際收緊的趨勢，市場更為關注盈利驅動。但是，未來一年權益市場驅動邏輯或由DDM模型分母端轉向分子端，即主導板塊上升的主要因素，或由估值擴張轉向盈利驅動。如果以一級行業未來兩年預測EPS增速計算，連續兩年預測增速超過20%的行業主要是以有色金屬、輕工製造、機械、汽車為代表的順周期板塊，和以電新、電子、通信、計算機、傳媒為代表的科技成長板塊。

此外，如果不考慮永續現金流，並非現金流折現邏輯下，在理論上不受流動性收緊的影響，商品的需求回暖對商品價格有直接的推升作用，商品同樣值得關注。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020