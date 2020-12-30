【專家點評】施羅德：亞洲勢藉「4M」優勢大放異彩

在短短10年間，中國的電子商務市場在環球交易中所佔的總額，已從不足1%大幅上升至逾40%，並在2016年進身成為世界最大的市場。印度的移動互聯網技術亦正以驚人的速度發展。中印兩國所發生的事正好印證了她們的活力，亞洲將成為塑造21世紀整個格局的主軸，當地亦因此將受到全球各地長線投資者的密切注視。亞洲消費者具備千禧世代(Millennial)、中產階級(Middle-class)、大都會(Metropolitan)，以及移動互聯網成熟(Mobile-enabled) 這4個「M」的優勢，透過結合數碼創新，亞洲正大放異彩。

■千禧世代(Millennial)積極樂觀

亞洲千禧世代的總人口達8億，而美國和歐盟則分別有6,600萬和6,000萬人。在樂觀情緒和企圖心的推動下，千禧世代正迅速地成為世界上最熱衷消費的一群。在新興市場中，有65%的千禧世代認為他們這一代的生活將會比父母那一輩要好。然而，在已發展市場中有相同比例的千禧世代認為自己的生活將過得比父母差。

■中產階級(Middle-class)極速壯大

在亞洲各地，數億計的人口已進身成為具備龐大購買力的新一代中產階級。據Brookings Institute的研究顯示，未來新增的10億名中產階級消費者將有九成是來自亞洲。此外，亞太區中產階級的消費開支預料將於2025年前超越世界其他地區的總和。這意味着以消費為中心的產業和行業板塊將有機會迎來龐大的增長潛力。

在消費趨勢以及人們的健康意識不斷提高的情況下，消費科技和醫療保健成為了現時在亞洲市場中最突出的兩大投資機遇。

■大都會(Metropolitan)林立有利創新

隨着工人紛紛流入大城市追逐自己的夢想，亞洲亦乘着城市化的趨勢而不斷增長。現時亞洲有超過300座人口逾百萬的城市，而美國和歐盟則遠遠不及。

亞洲高度密集的人口亦成為了造就企業發展的優厚條件，不但促進規模方面的良性循環，亦為市場帶來了更快速、更便宜和更創新的產品與服務。

其中一個有力的例子是中國的共享出行應用程式「滴滴出行」。目前，該程式活躍司機的數量，明顯超出Uber許多。

■移動互網(Mobile-enabled)商機無限

亞洲擁有逾40億名手機用戶及逾20億名互聯網用戶，比起任何其他地區有過之而無不及，為消費科技的應用帶來了龐大的規模效應。

在印度，除了有Reliance Jio致力為每位印度人提供廉價的電訊服務外，Flipkart和Paytm等創新企業亦正努力將網絡覆蓋帶到次大陸地區最偏遠的角落。

新冠肺炎疫情未有窒礙亞洲光明的前景，反而進一步加強了原來的趨勢。到現時為止，亞洲在醫療和經濟方面的復甦程度均比西方經濟體系更快和更穩健。

疫情雖然為人們的生活造成困擾，但亞洲卻順勢加快了數碼科技創新的步伐，當中包括遠程通訊、數碼化醫療保健、移動支付、電子商務及新一代移動互聯網技術。這些在「後疫時代」均有著關鍵作用。

若論表現，中國可算是當中的佼佼者。當地的國內生產總值(GDP)於第三季度錄得4.9%的增長。按國際貨幣基金組織推算，中國在2020年預料可錄得1.9%的經濟增長，並成為年內唯一錄得增長的主要經濟體系。

隨着中國貨幣陸續獲納入到各項環球指數，以及當地貨幣金融市場的發展，這些趨勢在未來數年應會繼續加強。此外，「中國製造2025」計劃預示著當地對國內製造業增長的重視。這或有助中國平衡因貿易摩擦升級所受到的相關風險。

雖然印度在醫療及經濟方面受到較嚴重的打擊，但我們認為整體前景仍然強勁。印度的消費前景與中國工業崛起形成完美的互補，兩者將成為21世紀亞洲發展的兩大支柱。國際貨幣基金組織預料印度經濟將在新冠疫情結束後反彈，並於2021年錄得8.8%的經濟增長。

在這些國家堅定地展示它們的實力之際，世界亦將迎來前所未見的地域摩擦，並帶來嚴峻的考驗。然而，國力增強亦意味著這些國家在聯合國和世界經濟論壇中的外交地位將更受重視和認可，而4個「M」所帶來的活力、願景和創新力量，將有望為亞洲帶來無可限量的輝煌時代。

施羅德投資管理 亞洲投資主管 Viswanathan Parameswar

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