ESR聯合創始人沈晉初增持股份

ESR( 01821 )公布，根據其獲提供的資料，買方Laurels Capital Investments Limited已就向WP OCIM One LLC(WP OCIM)收購3,000萬股該公司股份，佔已發行股本約0.98%，以及有關公司股份3,899,928份購股權(收購事項)，訂立日期為2020年12月23日的買賣協議。

集團執行董事、聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初於買方所持股份中擁有視作權益，原因為買方由The Shen Trust全資擁有而沈為The Shen Trust的委託人的唯一股東。

公司獲悉，收購事項是該公司日期為2020年11月24日的公告所述WP OCIM與買方就可能收購公司股份進行洽商的最終結果。

收購事項完成後，沈將擁有319,658,645股該公司股份的權益(包括已發行股份及根據一級僱員持股計劃所涉及的股份相關購股權)，合計佔該公司已發行股本約10.45%。

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