【專家點評】鄭勤龍：港股見好要收　莫高追！

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天山遯》變《風火家人》之中。在易經中，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，仍難與天比高，始終會有個極限，所以若將「山」的意象融於股市的預測上，便可引伸為高位遇阻力。

承接上周預示港股短線以牛皮反覆為主的《雷水解》變《坤為地》卦，恒指由在上周三至本周一為止，每天指數收市一直維持於26,300點水平，大市昨日雖然升了253點，收報26,568點，然而在整體的大勢上來說，恒指在11月25日創了短期高位27,040點後，形態上仍然維持於於一浪低於一浪未能突破，可說是應驗了向上動力仍然不足的「解」卦和大地上表面的起伏幅度相對於高山為少的「坤為地」卦卦象。

《遯‧初六》曰：「遯尾，厲。勿用有攸往。」大意是指，逃離的時機很重要，走在最後一個的處境必然是危險。

《遯‧九四》曰：「好遯，君子吉，小人否。」大意是指，小人由於無法抵抗誘惑，不能像君子般，灑脫回家避風頭，所以容易錯失隱退的良機。

綜合卦爻而論，「遯」卦有明哲保身之意，因此若將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為見好即收之意。

玄學金融家 鄭勤龍

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