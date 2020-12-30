開拓藥業：福瑞他恩在中國完成II期臨床試驗患者入組

II期臨床試驗屬多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照臨床研究，以評估福瑞他恩對於治療中國成年男性雄激素性脫髮患者的安全性及功效。集團根據II期臨床試驗方案，從全國9個地點共招募120名男性雄激素性脫髮患者，並將彼等隨機分為4組，每組30名患者。

4組用藥分別為每日2次(BID)2.5毫克福瑞他恩、每日一次(QD)5毫克福瑞他恩、每日2次(BID)5毫克福瑞他恩以及安慰劑。集團將就II期臨床試驗進行安全性及功效評估，並評價福瑞他恩在患者中的群體暴露情況。功效評估將從使用測試藥物開始每6周進行一次，直至第24周結束。

II期臨床試驗尚未受到新冠肺炎疫情的重大影響。集團預計於2021年確定II期臨床試驗臨床研究報告(CSR)及發布數據，並於2021年下半年展開III期臨床試驗。

福瑞他恩亦在美國開展針對雄激素性脫髮適應症的臨床試驗，於2020年8月3日已完成Ib期臨床，目前正在分析及評估數據，預計於2021年上半年確定臨床研究報告(CSR)及發布數據。福瑞他恩針對痤瘡適應症已於2020年9月份自中國國家藥監局(NMPA)獲得臨床試驗批件。

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