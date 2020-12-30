【股市估市】陳樂怡：反壟斷殺埋身 阿里暫勿沾手
2020年12月30日 07:45
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（中新社圖片)
在過去兩個交易日遭到嚴重拋售之後，科技股周二(29日)強勁反彈，支持港股上升。恒生指數收市上漲253點，至26,568點，恒生科技指數上漲2.6%。大市成交回落至1,388億元。3家數字平台龍頭股的股價反彈2.2至5.7%，其中，阿里巴巴(09988)表現最好。
市場監管總局立案調查阿里巴巴在電商平台實施「二選一」壟斷行為。儘管互聯網股周二明顯回升，但在反壟斷政策收緊背景下，預期互聯網平台股份短期反彈力度有限，建議投資者暫時避開阿里。
內地新能源車於美國ADR市場進一步回吐，香港新能源汽車板塊周二亦受累下跌。電動車潛在市場龐大，但新加入的競爭者不少，行業將出現明顯變動。因此，相關電動汽車股短期大幅波動，亦屬預期之內，投資者可趁短期調整，候低收集優質股，例如吉利汽車(00175)以及敏實集團(00425)。
資金流入金融股，友邦保險(01299)和香港交易所(00388)股價最近創新高，為恒指提供支持。實際上，即使是在12月的傳統淡季，大市交易仍很活躍，反映資金繼續流入港股市場。投資者可以收集優質傳統股，例如金融和工業股。另一方面，美國喬治亞州一月初舉行參議員複選，將決定參議院的主導權。如果民主黨獲勝，意味着拜登大幅增加財政支出政策將順利通過，投資者應密切關注選舉結果。
個股方面，中銀香港(02388)受息差明顯收窄、香港經濟連續數季收縮以及中美關係緊張影響，香港銀行股今年明顯跑輸。展望未來，雖然淨息差短期暫難明顯回升，然而，在預期經濟明年開始復甦，10年期美國債息率回升，淨息差應可回穩。另一方面，隨資產質素沒有進一步惡化，信貸成本壓力將減輕，銀行股最壞情況已過去。其中，中銀香港市帳率0.85倍，未來將受惠於人民幣國際化，建議收集。向上阻力位為26元，向下止蝕價為21.5元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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