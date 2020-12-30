【股市估市】陳樂怡：反壟斷殺埋身 阿里暫勿沾手

市場監管總局立案調查阿里巴巴在電商平台實施「二選一」壟斷行為。儘管互聯網股周二明顯回升，但在反壟斷政策收緊背景下，預期互聯網平台股份短期反彈力度有限，建議投資者暫時避開阿里。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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