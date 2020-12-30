【股民熱話】2021年首季港股組合不少得呢3隻個股…
2020年12月30日 08:00
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明天(31日)就是大除夕，港股得半日市，百般艱難的2020年終於要過去了。展望2021年首季，筆者認為，港股投資組合不能少呢3隻個股。
第1隻是小米集團(01810)，一則其業務受惠中國5G發展，亦可繼續搶佔華為的手機市場份額。去年該股成功配股集資，今年首季目標是市值挑戰10,000億港元，目標價睇40元，短線回吐在30元邊，可留意上車機會，穿28元止蝕。
第2隻是香港交易所(00388)。事緣公司如無意外在新的行總裁下掌舵，點都要做番好啲保持士氣，加上美國愈是打擊中國企業，愈是有更多中國企業在香港上市，港交所想「窮」都難。短線回吐在380至390元邊仍有得諗，明年首季目標上望450元，穿355元止蝕。
第3隻可押注的個股乃領展房產基金(00823)，主要是考慮疫情顯著緩減，消費者報復式消費來臨，商場經營見底回升。短線回吐可在68元水平部署，首季目標向80元關推進，穿63元止蝕。
東網產經專欄作者 帥哥
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