【市前重點睇】道指倒跌68點　美匯跌穿90關

●踏入亞洲時段，美匯指數再度跌穿90，報89.925；港匯反覆處7.7539；離岸人民幣(CNH)見6.5171；美元兌日圓報103.50；歐元企1.2253；英鎊見1.3502。金價曾回落至1,861美元。布油高企51美元；紐油徘徊於48美元。道指期貨靠穩。

●市場近日亦受到俗稱「聖誕升市」的季節性利好因素提振，因每年最後5個交易日至年初首2個交易日期間，美股一般會做好，自1950年以來，這段時間標指平均升幅達1.3%。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報26,694點，升126點或0.47%。

●即月恒生指數夜期收報26,623點，升28點，高水55點，成交6,452張。

●紐約2月期金收報每安士1,882.9美元，升2.5美元或0.1%。

●紐約2月期油收報每桶48美元，升38美仙或0.8%；布蘭特2月期油收報每桶51.09美元，升23美仙或0.45%。

●美國聯儲局周二(29日)表示，將「大街貸款工具」(Main Street Lending Program，MSL)截止申請日期延長8日，至明年1月8日，以便有更充足時間來處理直至12月14日的貸款申請，主要由於美國特朗普政府表示將終止該緊急貸款工具及一些由聯儲局推行的刺激措施。

●英國富時100指數收報6,602點，升100點或1.55%；法國CAC指數收報5,611點，升23點或0.42%；德國DAX指數收報13,761點，升28點或0.21%。

●外國傳媒報道，全球投資銀行今年收取的承銷費高達1,245億美元(約9,711億港元)，創歷史新高，凸顯企業競相發行股債，以應對新冠肺炎疫情。

●外媒引述研調機構TrendForce旗下半導體研究處預測，明年在手機、伺服器等終端應用持續增長，加上通訊世代交替帶動，晶圓代工產值可望按年增近6%再創高。目前預估手機、伺服器、筆電、電視與汽車等各項終端產品明年有2%至9%的正增長。

●【回顧與展望】

●賣地計劃：本港下季推出3幅地皮，涉及2,240伙，分布山頂、啟德及古洞北新發展區。

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