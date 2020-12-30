涉炒股群組交易　傳多家券商客戶交易遭調查　凍結逾億元資金

疫下經濟衰退，企業倒閉，工人失業。網上「炒股群組」湧現，聲稱教人炒股發達，吸引港人加入圖搵快錢，誰知誤墜陷阱而不自知。近日市場有消息指，有至少60個跟「微信女」設立的炒股群組炒作的證券行客戶戶口，因涉監管當局調查而遭凍結，涉及超過1億港元資金。

消息指，涉及的都是一些中小型證券，當中有中資券商，有相關客戶於11月起要求從戶口提款，但未獲處理，後被通知因獲警方發出「不同意處理書」，戶口已遭凍結，故未能處理提款申請。消息指這些戶口遭凍結，主要是曾沾手被「微信女」唱好而後來暴跌的一隻在今年9月上市的半新股，而據中央結算系統持股紀錄(CCASS)顯示，該半新股股在股價暴跌前，逾15%的貨源集中在涉事的其中5家券商的持倉內，可見街貨高度集中。

香港股票分析師協會主席鄧聲興接受《東網》查詢時表示，警方凍結散戶證券戶口的原因是懷疑戶口出現洗黑錢、違規及非法等行為。在「微信女」事件上，由於警方未能確定涉事散戶是否有份參與「造市」，因此會把所有在同一段時間買入股份的戶口先凍結。一般證監會亦會調查股價炒上的過程，並調查是否觸及「虛假市場」條例。

綜觀這類炒股群組的手法，不離以提供免費炒股貼士作招徠，吸引股民炒作個別股份，再唱高散貨，當在高位派貨完畢後，莊家就沽貨獲利，股價突然在短時間內暴跌，跟風炒作者即時蒙受巨額損失，但騙子群組人去樓空，追討無門。

有苦主表示，投資群組內有自稱投資高手的「老師」免費提供股票貼士，不時有「助理」私下對他噓寒問暖，加上他曾按「老師」推薦買入數隻汽車股小賺一筆，令他漸堅信不疑。該「老師」在10月下旬表示為群組成員提供最後免費提示，建議清倉手上全部股票或借貸，以市價買入某個股，苦主不虞有詐照做，結果該股票在短短半小時股價直插逾九成。「老師」叫他們再等等，但之後就消失，群組亦解散，而該名苦主亦因此失過百萬，隨即報警及向證監會求助。

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