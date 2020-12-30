【專家點評】古勝：買地產股好過買樓？

港股尋日藉一眾科網股大反彈，只係微升不足1%，收報26,568點，仲未擺脫11月中以來的橫行區間，依然係做緊圓頂，成交金額縮至1,388億元，相對周一(28日)跌市的成交額逾1,900億元；升就成交縮，跌就成交大，資金取態係咪有啟示？

老古覺得，若然對香港樓市仍有幻想，買樓不如買股，起碼新地股價由2019年4月初的高峰位置142元回落，以昨日收市價98.35元計，幅度多達3成；而同期樓價指數跌幅不明顯，且其往績息率達5厘，遠勝收租回報，無論點睇都係買股好過揸樓。

最後睇走勢，新地於5月25日低見87.6元之後，走勢一浪高於一浪，不過近日股價跌穿所有移動平均線，貼近5月延伸至今的升軌即97至98元附近，暫時宜先觀望，但可作兩手準備。守穩之後可跟入，短線上望阻力位110元；若然跌穿升軌，可於92至94元之間分注收集。而兩項部署都以收市跌穿89元作止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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