【點估後市】陳錦興：重型機械股生意向好

早前，中聯重科公布，首9個月盈利按年增長63.41%至56.8億元人民幣。盈利上升，主要是核心產品市場需求旺盛，銷量持續高增長；成本控制持續優化。

內地近期大力推動基建項目，擴闊工程機械類企業的增長預期。目前，共發行專項債超過一萬億元人民幣，佔提前下達專項債額度的78.6%，按照政策要求主要投向基建項目。

此外，在重型機械和農業機械方面，中聯重科不斷創新，對產品的毛利率提升帶來幫助。中國國務院早前提出了要加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級，為中聯重科所在行業提供發展機遇和空間，而現價預測市盈率約8倍，估值並不昂貴，建議8.5元吸納，目標價10元，止蝕位7.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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