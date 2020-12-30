【港股開市】阿里巴巴再彈3%　中移續捱沽

港股開市做好，恒生指數升126點或0.4%，報26,695點；國企指數高開72點或0.69%，報10,521點；科技指數重上8,000點，開市升80點或1%，報8,078點。

科網股繼續反彈，阿里巴巴飆3.5%；騰訊升2.1%，是表現最佳兩隻藍籌；美團升0.6%；小米集團則微跌0.1%。

舊經濟股普遍下跌，中國移動跌1.4%，是表現最差藍籌。滙豐控股跌0.6%企40元；友邦保險跌0.1%；而建設銀行升0.5%，香港交易所升0.1%。

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