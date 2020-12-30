A股快報：滬深3大指數升跌不一　軍工股受壓

內地股市升跌不一，滬綜指低開4點或0.12%，報3,375點；深成指高開不足1點，至13,970點；創業板指數高開15點或0.5%，至2,828點。

板塊方面，飛機製造及煤炭股跌0.7%至0.8%，船舶製造股跌0.4%，金融及地產股偏軟；而有色金屬股及釀酒穩升。

個股方面，寧德時代高開超過3%。公司稱，新建鋰電池研發與生產項目等，總投資390億元人民幣(下同)。

雅化集團升停板，報19.95元。公司獲採購電池級氫氧化鋰產品，採購價值總計約6.3億至8.8億美元。

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