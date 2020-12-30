名人獻計　英特爾漲7%　分析師仍然唔睇好？

受對沖基金Third Point LLC創辦人、億萬富豪Daniel Loeb建議，半導體巨頭英特爾(Intel)考慮分拆或出售資產等選項，Intel股價周二(29日)盤中漲逾7%，但華爾街分析師各人見解不同：

【RBC Capital Markets分析師Mitch Steves：毛利率會萎縮30%】

Mitch Steves稱，股價漲達7%是升過龍，考慮到許多投資者相信Intel將無可避免將部分生產，交給台積電或三星代工。他警告，此舉將令其毛利率或萎縮30%以上，給予Intel評級為「跑輸大市」。

【分析師Anand Srinivasan：分拆困難】

其報告指，Intel的半導體製造營運由公司成立開始，就與產品設計、出貨藍圖整合交織一起，如果要分拆該等元素，或會非常困難。他指出，若與規模較小的同業超微(AMD)相比，Intel若將製造及設計分家，將要動用更加高昂的成本，且相當費時。

【Rosenblatt證券：兩年內不會改善競爭力】

Rosenblatt證券表示，即使Intel採取任何策略都不可能在未來2年內改善其競爭力。分析師Hans Mosesmann認為，除了製造外，任何目前策略上涉及Intel的客戶都會很擔心，他給予評級為「賣出」。

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