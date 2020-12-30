螞蟻被下令整改！傳內地鋪路國企增持　助充實資本金

報道稱，以人民銀行為首的監管機構還責令螞蟻集團成立一家接受適用於銀行資本金要求的金融控股公司。這些官員和顧問表示，這可能會為大型國有銀行或其他類型的政府控股實體成為該公司股東打開大門，以幫助其充實資本金。中國社保基金、國家開發銀行和中國國際金融有限公司已經是螞蟻集團的投資者。

據報，負責監管螞蟻集團和阿里巴巴的人民銀行和國家市場監督管理總局未就消息置評，馬雲和該公司也暫未有回應。

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