A股快報：寧德時代400億人幣投資鋰電池　股價漲停

內地電池生產龍頭寧德時代周二(29日)發公告表示，將斥資約400億元人民幣在福建、四川、江蘇三地投資建設鋰電池生產項目或擴大產能。受消息刺激，寧德時代周三(30日)股價高開後一度漲停，飆10%高見340元人民幣(下同)。

中金公司上調寧德時代目標價50%至450元，並指其計劃投資不超過390億元建設鋰電產能，預估將在未來2至4年內合計新增產能約120至150GWH。考慮到短期產業景氣加速，中長期預期將全面上漲，因此上調寧德時代目標價。

寧德時代在公告表示，計劃在福建省寧德市福鼎市投資建設鋰離子電池福鼎生產基地，項目總投資不超過170億元；計劃在江蘇省溧陽市中關村高新區內投資建設江蘇時代動力及儲能鋰電池研發與生產項目(四期)，項目總投資不超過120億元；擬在四川省宜賓市臨港經濟技術開發區內投資擴建動力電池宜賓製造基地項目，項目總投資不超過100億元。

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