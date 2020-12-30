明年晶片股前景可觀？分析師睇好呢幾隻股份...

外電報道，費城半導體指數今年以來累漲約50%，跑贏標普500等主要指數，瑞穗證券分析師認為，2021年仍能續升，支持因素包括：全球經濟復甦、汽車製造商恢復元氣，以及 5G需求等等。

瑞穗晶片業分析師Vijay Rakesh表示，據他統計，過去20年來晶片股每年升幅都跑贏國內生產總值(GDP)的升幅，不受經濟低迷影響。在經濟增長普通時期，晶片股升幅領先 GDP增幅21個百分點。

瑞穗預測，明年汽車業從由疫情及關閉廠房造成的大幅下滑中反彈，預料增長14%。生產汽車晶片的廠商將會受惠，愈來愈多汽車採用輔助駕駛系統及電池技術，這兩項技術將使每輛車使用更多晶片；加上美國拜登政府於1月上任後，將大力推動綠能和氣候政策，在全美增建50萬個電動車(EV)充電站，此舉亦有利電動車的銷售。

在半導體類股中，Rakesh調高以下安森美(ON Semiconductor)及朗格(Allergro Microsystems)2間汽車晶片製造商的目標價，分別由由34美元上調到36美元，以及由28美元調升至30美元，並預期該2公司有機會成為未來汽車業可能的併購對象。

此外，受惠5G技術帶動晶片需求上升，Rakesh估計，新的旗艦手機將需要額外20%的射頻晶片，民眾的市場手機亦需要額外40至50%的射頻晶片；並看好三檔射頻晶片相關個股，包括高通、博通及思佳訊，給予「買入」評級。另預期美光科技將因手機儲存容量增加、DRAM價格觸底反彈而受益，目標價由75美元調高至85美元。

Rakesh指出，輝達估值較高，相信其是資料中心加速的領導者，人工智能(AI)有潛力發展成1,000億美元的市場，但目前仍在起步階段。

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