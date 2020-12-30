中國藥企被中證監判罰 原因在陳述自家產品時說了這番話…

該公司股價今(30日)股價報6.19元人民幣，升0.03元人民幣或0.49%。

綜合相關報道，該公司於2018年5月16日發出公告，聲稱旗下子公司研發治療男性勃起功能障礙藥品，獲得當局生產核可。公告中提到，中國男性勃起功能障礙患者約有1.4億人，假設有30%接受治療，人數將達4,200萬人；若患者每年多次使用藥物，未來中國潛在的市場規模有望達到百億元人民幣級別云云。

詃公司這份公告引起市場關注，股價大升，高層更藉機賣股套現，導致公司被中證監注意，不少中國網民更質疑數據真實性，指若以中國14億人口，男女比例各半計算，中國有7億名男性，按該公司說法，1.4億人有勃起障礙的話，相等於每5個中國男人就有1個陽痿，比例高達20%，這似乎和普遍認知有一定差距。

該公司其後辯稱，數據是透過網絡路搜尋，引述券商「國信證券」和「東吳證券」的研究報告得出的數據。

中證監認為，中國1.4億人有勃起障礙已構成誤導性陳述，因此對常山藥業開罰60萬元人民幣，時任董事長兼總經理高樹華和時任副總經理吳志平開罰30萬元人民幣。該公司周一的公告表示，已收到證監會處罰書，是次調查亦正式結案。

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