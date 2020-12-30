新冠肺炎：今年美國電影票房挫八成　近40年最慘淡

新冠肺炎對電影業造成災難性衝擊，外媒引述市場調研機構Comscore數據，今年全美國電影票房收入僅22.8億美元(約177.84億港元)，較去年創下史上第二高紀錄的114億美元(約889.2億港元)大跌80%，票房收入創近40年來最低紀錄。

報道指，今年初美國電影市場表現強勢，1月票房收入按年增長10%至逾9億美元，2月達逾6.51億美元，按年增長4%。惟隨着3月美國疫情蔓延及實行封鎖措施後，美國電影業開始遭受重擊，3月票房收入急挫73%，至2.58億美元。自3月以來，美國每月票房收入低於1億美元。

分析認為，今年近23億美元的全美票房收入雖為估計數字，但不會有太大變動，因為美國目前僅不到40%的電影院向公眾開放，且必須以有限的座位數量營運。

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