中國遊戲產業環境變幻莫測　一周三名年輕巨星出事…

中國的遊戲產業蓬勃發展，也造就了一批中國最年輕的富翁，但是在過去短短一周之內，傳來接連有3名遊戲業的年輕巨星出事，反映在中國，遊戲業界的環境是如此變幻莫測…

外媒報道，上周五游族網絡創辦人兼董事長林奇去世，年僅39歲，事後更傳出是遭人下毒致死而備受外界關注，但是有報道指，林並非唯一出事的遊戲業精英，上周一(21日)金科文化董事長、32歲的王健因內幕交易被調查，而在林去世的同日，愷英網絡創辦人、37歲的王悅因操縱市場而被判處5年半的徒刑。

報道指這反映了中國遊戲業產業環境近年來的變幻莫測，業者掙扎求生愈發困難，例如愷英網絡上半年營收從2017年同期的130億人民幣下滑至8.12億人民幣，游族網絡的毛利率則從2014年的70%滑落到去年的31%。

雖然如愷英網絡本身存在企業治理問題，但是整個中國遊戲業的困境，與中國監管機關2016年限制借殼上市，對遊戲的審查，甚至整個資本市場的結構性問題不無關係。報道引述中國諮詢商易觀分析的互娛行業分析師廖旭華就表示，這些年輕人無法抵到中國資本市場的誘惑，過度專注於各種交易，忽略遊戲本業，最終傷害公司發展。

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