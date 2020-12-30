【高盛推介】恒指升逾300點 留意高槓桿貼價輪證
2020年12月30日 10:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚下跌。參議院多數黨領袖麥康奈爾阻撓日前在眾議院通過，向美國全民每人派錢增至2,000美元的法案。恒指昨日反彈，升253點。今早繼續上升，早上高開126點後升幅擴大，現報26,892點，升324點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金轉向部署熊證，錄得約4,580萬元資金流入，並主要集中在26,800點以上收回價的產品。而昨日流入牛證的資金則見除了留意26,200至26,400點的最貼價收回區域產品外，25,000點以下的遠距離收回價產品亦見資金留意。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意(61899)，與現價有約550點收回距離，收回價26,343點，行使價26,243點，換股比率10,000，槓桿比率34.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在25,950至26,150點附近的活躍條款恒指牛(61448)，及恒指牛(56775)。遠牛選擇可留意屬低面值的恒指牛(57342)，與現價有約1,150點收回距離，收回價25,750點，行使價25,650點，換股比率20,000，槓桿比率20.2倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(66679)，收回價26,938點，行使價27,038點，換股比率10,000，槓桿比率145.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在27,050至27,350點間的活躍條款恒指熊(68781)及恒指熊(54726)。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊(53810)，與現價有約850點收回距離，收回價27,750點，行使價27,850點，換股比率20,000，槓桿比率27.3倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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