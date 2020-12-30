【旅業蕭條】亞航出售印度合資企業股份　涉2.9億元

航空業遭受新冠肺炎疫情重擊，乘客需求大幅減少。外電報道，亞航集團(AirAsia Group)正以約3,800萬美元(約2.96億港元)的價格，出售其在亞航印度有限公司中的32.7%的股份予合作夥伴Tata Sons。

外電引述交易文件顯示，亞航集團與Tata Sons已達成了協議，而後者目前已經擁有該公司51%股份。亞航集團上月表示，在其日本子公司申請破產數小時後，正審查對現金短缺的印度子公司的投資。該集團還停止了對亞航印度的資助。印度亞洲航空於2014年開始啟航，並承諾在四個月內實現收支平衡，可是未能實踐。

亞航集團首席執行官Tony Fernandes本月曾透露，亞航正在評估與塔塔集團(Tata Group)的合資企業，而兩家公司則擴大了在數碼業務領域的關係，並指會在適當的時候宣布有關消息。

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