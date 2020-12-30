內地嚴管科技巨頭　馬雲身家唔見超過800億元

中國復興證券香港公司宏觀和策略研究負責人彭小文指出，有類似的信號表明，中國的科技巨頭正在密切關注當局，而反壟斷起草的指南和審查只是其中兩個信號。

中國復興基金會表示，中國承諾加大反壟斷法，防止資本無序擴張，將繼續成為明年政府的重點。隨着全球其他地區努力遏制這種流行病，更加規範的技術產業將有助於推動國內消費並發展後共產主義經濟。該會認為，最新的監管舉措是在中國監管改革道路上的不懈努力，旨在實現更高的市場公平性，並鼓勵整個經濟以及互聯網公司的潛在壟斷力量產生重大影響的地區的健康發展。

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