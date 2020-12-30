新冠肺炎：疫情徹底改變世界經濟的8大體現…

2020年全球新冠肺炎疫情大爆發，令世界經濟陷入大蕭條，更造成永久而深遠的變化。

●1. 機械人取代人手生產

因人們都為了防疫而減少活動，企業增加研發機械化工序，以取代部分人手工序，減少依賴人手生產。寫字樓白領還可在家工作，但屬勞動性的藍領則可能面對部分職位永久消失的問題。

●2. 大政府取代市場

由於疫情嚴重打擊經濟，大量企業經營困難。各大央行積極救市，釋放大量市場流動性，主導投資，並向企業及打工仔提供生活援助，反正就是以「大政府」取代了「自由市場」，並對整個社福體製造成深遠影響。

●3. 政府財政赤字加劇

外媒引述麥肯錫公司指出，為支持經濟，今年世界各國政府的預算赤字總計達到11萬億美元(約85萬億港元)。到底疫後如何「填氹」乃大問題，料將對公共財政、稅務體制、福利政策產生長遠的影響。

●4. 無限放水帶來資產泡沫及道德風險

各大央行為救市被迫大量印鈔，利率被壓至新，更購買企業債券，這些措施引發投機風氣，激化資產泡沫，令貧富更懸殊，引發道德風險，長遠將在激化社會矛盾問題上埋下伏線。

●5. 網購及在家工作興起

疫情下人們都被關在室內，網絡購物興起，且旅運癱瘓之下，商旅暫停，商務人員都改在家工作，這些都對商業模式造成深遠影響，亦嚴重打擊商用物業，尤其寫字樓的基本面和投資回報。

●6. 不去旅行也能過活？

疫下全球旅業近乎停頓，外媒引述聯合國數據顯示，截至10月底的一年，全旅遊業收縮逾七成，而麥肯錫的數據則顯示，隨着在線會議興起，1/4的商務旅行可能永遠消失。

●7. 反全球化趨勢

正正由於航空運輸業在疫情大受影響，促使各地政府及企業檢討供應鏈，增加本土生產，減少依賴單一市場供應，降低供應鏈斷裂風險。

●8. 環保能源大行其道

疫下經濟衰退，傳統煤炭及石油能源需求大降，反觀網絡經濟發展迅速，各地大力推展新能源汽車，讓人們對社會環境、社會及企業管理的重視，這些都給市場帶來新的投資題材。

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