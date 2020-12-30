【高盛推介】阿里重上230元 高槓桿輪證有咩揀？
2020年12月30日 10:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)昨日反彈重上220元水平，收市升約5.7%。今早繼續跟隨大市反彈，早上高開約3.5%後隨即重上230元水平。現報234.2元，升約5.5%，跑贏大市。有報道指阿里旗下阿里雲，將於沙地阿拉伯提供公共雲服務，預期未來5年將投資5億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證及牛證，分別於截至本周二的6個交易日及5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.4億及8,320萬元後，昨日獲資金轉向沽出。而認沽證亦於截至本周二的4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,100萬元後，昨日亦獲資金轉向沽出。
投資者如看好，高槓桿選擇可留意屬行使價270元以下、明年5月份或以後到期產品中，槓桿最突出的中年期阿里購(18718)，行使價269.08元，2021年05月26日到期，實際槓桿6.2倍，行使價270元以下、明年五月份或以後到期產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意屬行使價255元以下、明年六月份或以後到期產品中，槓桿最突出的中年期阿里購(26936)，行使價250.2元，2021年06月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、行使價255元以下、明年六月份或以後到期產品中，槓桿最高。
投資者如看淡，可留意價外幅度約6%，年期約5個月，屬貼價的低街貨阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、中年期、低街貨。
投資者如計劃部署牛熊證，由於近期股價走勢波動，因此建議選擇遠收回距離的產品部署，減低股價走勢波動的風險。牛證方面可留意阿里牛(63962)，與現價有約15%收回距離，收回價200元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，近15%收回距離遠牛。熊證方面則可留意阿里熊(55161)，與現價有約10%收回距離，收回價260元，行使價262元，換股比率100，槓桿比率8.1倍，近10%收回距離遠熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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