港股格局：張智威指動力欠奉 續炒股不炒市
2020年12月30日 10:57
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周三(30日)為期指結算日，信誠證券聯席董事張智威表示，港股連現5支陽燭，恒指升至26,700點水平，相信將在現水平附近做結算。他補充，恒指本月主要在26,500點附近上落，有波幅冇升跌幅，雖然早前有疫苗消息支持，但市場氣氛未見明顯好轉，後市不宜過分樂觀，短期料維持窄幅橫行，建議繼續炒股不炒市。
內地醫保目錄調整日前公布，藥品平均降價約51%。張指岀，相關藥品降幅較市場預期小，支持板塊近日重拾升勢。其中藥明生物(02269)屢創新高，上破100港元「紅底價」應無難度，目標上移至120元，現水平值得小注吸納。
至於新經濟股方面，近日受內地反壟斷法困擾，股價顯著受壓。張表示，ATMXJ中只有受消息影響不大的小米集團(01810)表現一支獨秀，惟近日升至33元水平似有一定阻力，不妨待回落至30元樓下再吸納。至於阿里巴巴(09988)政策風險仍高，暫不宜沾手。
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