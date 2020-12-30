港股格局：張智威指動力欠奉　續炒股不炒市

周三(30日)為期指結算日，信誠證券聯席董事張智威表示，港股連現5支陽燭，恒指升至26,700點水平，相信將在現水平附近做結算。他補充，恒指本月主要在26,500點附近上落，有波幅冇升跌幅，雖然早前有疫苗消息支持，但市場氣氛未見明顯好轉，後市不宜過分樂觀，短期料維持窄幅橫行，建議繼續炒股不炒市。

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