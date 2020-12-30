【瑞通推介】吉汽漲4%迫近25元關　投資者部署好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國加大派錢議案在參議院遇挫，道指隔晚從紀錄高位回落，收報30,335點，跌68點或0.2%。恒指今早升勢持續，一度升超過300點，重返26,900點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,100萬元，反映投資者預期大市將回軟。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

吉利汽車昨曾高見24.9元的逾兩年半高位，不過其後反覆偏軟，收跌2.6%於23.85元。吉利近日宣布截至本月25日，其車款星瑞的累計訂單逾2.5萬輛，星瑞工廠產能按月提升40%。另外，據報吉汽關聯企業組新公司，業務包括經營新能源汽車銷售。吉汽今早回升逾2%，重上24.5元，即市留意25元關口阻力，下方留意10天線(約23.2元)的支持力度。昨有逾2,300萬元淨流入其好倉，是最多資金淨流入的認股證相關資產，淡倉同日則有小量資金淨流出。

SaaS概念獲資金追捧，微盟延續近期強勢，昨曾飆8.5%至14.28元創上市新高，全日維持4.2%升幅，收報13.72元，14日RSI升至70以上的超買水平。股份月內在成交增加下累升28.7%，已形成短期上升軌；今早曾再升逾4%，破頂高見14.36元，惟其後由高位調整，回至13.7元附近。昨有約1億元北水淨買入微盟，輪證資金流方面，逾40萬元淨流入其好倉。2020年國家醫保藥品目錄談判工作結果出爐，醫藥股個別發展。中國生物製藥昨最多升3.8%至7.76元，收升2.4%於7.65元，收復50天線。股份在今月上旬獲集團創始人兼資深副主席謝炳三度增持，帶動股份由6.8元以下輾轉回升；今早靠穩，曾重上7.7元。昨分別有近220萬元和近10萬元淨流入其好倉和淡倉。

有報道傳京東集團旗下京東零售繼續進行新事業部整合，並宣布多名高層任命。此外，京東旗下子公司近日斥近8億元入股中國地利，進軍農產品批發市場。京東昨曾升2%至324.8元，全日收升1.1%於322元，暫未能企穩20天線；今早再升逾3%，高位觸及334.6元，升穿50天線，短線阻力觀察上星期高位336.8元。昨有逾260萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾20萬元淨流出。

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