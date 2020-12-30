【專家點評】李偉傑：LEGION CONSO專注物流　具值博率

LEGION是一家專注綜合物流解決方案供應商，1995年成立以來，跟客戶建立良好信譽，並配備了車隊、三個物流堆場和經驗豐富的管理團隊，能滿足不同的同城貨運、 同城配送需求。集團於2019 年佔新加坡物流業整個貨車運輸、貨運代理及一般倉儲分部的市場份額約0.49%至0.50%。 集團在中等規模為五大參與者之一，佔市場份額20%至30%，集團今次集資款項所得約42%將撥作策略性收購，約39%擴充貨車運輸服務，憧憬未來可以進一步擴大市場佔有比。

集團持多個牌照經營佔據優勢，布局醫療、工業材料及化學品等藍海領域，公司貨運品種覆蓋多個行業，能把握不同經濟狀況，在2020年環球飽受新冠肺炎疫情影響，但反而有助推動醫療服務、生物科技、食品生產、資訊科技等高潛能細分領域，為公司帶動倉儲及物流行業增長為倉儲及物流機會大。疫情亦迫使居民選擇閉門不出，也間接導致了配送需求的不斷增長，配送服務自然顯得十分重要，也由於新加坡政府將物流服務分類為基本服務，物流服務提供商獲准如常營運。

與此同時，公司多項牌照經營亦可以因而受惠，運輸的貨物包括工業材料、化學品和各種消費品等。因集團擁有獨特經營牌照，未來疫苗以及藥品運輸上亦可帶來業務上憧憬，集團更擁有兩項貨車運輸服務的專業優勢執照，可供集團運輸石油和易燃材料及在新加坡港務局禁區內運作，使集團在物流行業發揮其專業優勢，吸引更廣泛的客戶群。

新加坡亦為全球最大的轉運海港及亞洲貨運機場之一。現時，新加坡政府正進一步開發該國的基礎設施，例如正在建設的Tuas 碼頭和樟宜東部工業區，加強國家的競爭力，鞏固其轉運樞紐地位。而新股發行另一重要環節在於保薦人實力，今次LEGION 獨家保薦人是豐盛融資，過往有優越表現，另外交銀國際為今次的聯席帳簿管理人之一，憑藉交銀國際的網絡覆蓋優勢，有望能為公司引進境內外長線基金、對沖基金及保險基金等多家優質機構訂單，有效拓展公司投資者多元化基礎，招股價介乎每股0.4元至0.52元，見近期新經濟股回暖，市場注意力集中在題材性股份以及新身股身上，加上近期新股表現理想，作為新股2020年最後召集，亦不妨考慮認購，但假若低於上市價超過10%新股應作止蝕部署。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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